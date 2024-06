EaseMyTrip Maldives Bookings: मालदीव के राष्‍ट्रपत‍ि मोहम्मद मोइज्जू के मंत्रियों ने प‍िछले द‍िनों पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने पर उनकी आलोचना की थी. इसके बाद भारतीय पर्यटकों ने सोशल मीड‍िया पर 'बायकॉट मालदीव' अभ‍ियान छेड़ द‍िया. इसका असर यह हुआ क‍ि भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्‍या में भारी ग‍िरावट आई. इतना ही नहीं एयरलाइन की तरफ से मालदीव जाने वाले फ्लाइट को रद्द कर द‍िया गया. एक द‍िन पहले इस मामले को लेकर केरल कांग्रेस की तरफ से EaseMyTrip की तरफ से ल‍िये गए फैसले पर सवाल उठाया गया. अब इस मामले पर EaseMyTrip के CEO निशांत पिट्टी ने अपनी बात रखी है.

पैदा हुए विवाद पर अपनी बात रखी

EaseMyTrip के CEO निशांत पिट्टी ने मालदीव जाने वाली फ्लाइट और होटल की बुकिंग बंद करने के फैसले पर पैदा हुए विवाद पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए मालदीव की बुकिंग रोकना आसान फैसला नहीं था. यह एक लॉन्‍ग टर्म कम‍िटमेंट है. निशांत पिट्टी ने X (पहले ट्विटर) पर क‍िये गए पोस्‍ट में कांग्रेस को द‍िये र‍िप्‍लाई में कहा क‍ि इस मामले में आपकी चिंता के लिए धन्यवाद. EaseMyTrip ने 8 जनवरी से आज तक मालदीव की बुकिंग बंद रखी. 16 से 26 मई के बीच कुछ बुकिंग हुईं. लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें र‍िमूव कर द‍िया.'

हमारी राष्ट्रवादी सोच कभी नहीं बदलेगी

अपनी पोस्‍ट में निशांत पिट्टी ने कंपनी की राष्ट्रवादी सोच के प्रति जोर दिया. उन्‍होंने कहा क‍ि हम पिछले 16 साल से बिना किसी विदेशी निवेश के सेवा कर रहे हैं. आप सही कह रहे हैं कुछ भी स्थायी नहीं है - पैसा आता-जाता रहता है. लेकिन हमारी राष्ट्रवादी सोच कभी नहीं बदलेगी. वैसे यह सब लंबे समय के ल‍िए हमारे ल‍िए आसान नहीं है. उम्‍मीद है क‍ि आप समझ गए होंगे.'

Dear @INCIndia, thank you for your concern. @EaseMyTrip has halted Maldives bookings from January 8th until today. Some bookings did occur between May 16th - 26th, but we took immediate action and got them removed.

Why focus only on us? Are you not aware of other Chinese-owned… https://t.co/0NrHtoEIxy

— Nishant Pitti (@nishantpitti) June 1, 2024