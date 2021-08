4 लाख का Economy Class का फ्लाइट टिकट! DGCA ने सभी एयरलाइंस से मांगा किरायों का ब्यौरा, जानिए पूरा माजरा

नई दिल्ली: DGCA On Flight Ticket: अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है कि एक एयरलाइन ने दिल्ली-लंदन इकोनॉमी क्लास के लिए 4 लाख रुपये का टिकट बेचा है. ये मामला जब सरकार के संज्ञान में आया है तो अब देश के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरलाइंस से अगस्त के दौरान भारत-ब्रिटेन फ्लाइट की उड़ानों के किरायों की पूरी जानकारी मांगी है. ये जानकारी एक सीनियर अधिकारी की ओर से दी गई है.

दरअसल, बीते शनिवार को गृह मंत्रालय के इंटर स्‍टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट के सचिव संजीव गुप्‍ता ने ट्विटर पर शिकायत की थी कि British Airways की 26 अगस्‍त की दिल्‍ली-लंदन फ्लाइट की इकोनॉमी क्‍लास के टिकट की कीमत 3.95 लाख रुपये है. जबकि ब्रिटेन में कॉलेज एडमिशन के दौरान Vistara और Air India की 26 अगस्‍त की दिल्‍ली-लंदन फ्लाइट इकोनॉमी क्‍लास का टिकट 1.2 लाख रुपये और 2.3 लाख रुपये के बीच है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने एविएशन सेक्रेटरी पीएस खारोला को अलर्ट भी किया है.

The APIs from Airlines being consumed by Travel Portals have issues in some cases. If economy class is not available, it automatically fetches business fare but shows economy only on travel portal. The basic point still remains ~1.2 lakh for 1 way direct flight is still too high. https://t.co/N7GGX6PnEx pic.twitter.com/ukFe5E7HN3

— Sanjeev Gupta (@sanjg2k1) August 7, 2021