पीएम मोदी आज Ujjwala Yojana 2.0 को करेंगे लॉन्च, नए लाभार्थियों को जमा-मुक्त LPG कनेक्शन मिलेगा

नई दिल्ली: Ujjwala Yojana 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्ज्वला योजना-2 की शुरुआत करेंगे. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रसोई गैस की इस सुविधा की शुरुआत पीएम मोदी महोबा से आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे. इस दौरान वो इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे.

Tomorrow, 10th August is a special day for India’s development trajectory. At 12:30 PM, Ujjwala 2.0 will be launched with connections being handed over to people in Mahoba, UP. Will also interact with beneficiaries of the scheme. https://t.co/hDUofXT5in

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2021