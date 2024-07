EPFO money check: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने निवर्तमान सदस्यों के लिए ब्याज भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है. इस अवधि के लिए ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है. हाल ही में EPFO ने बताया था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% की वार्षिक ब्याज दर को मंजूरी दे दी है.

अब तक ईपीएफओ 3 लाख से ज्यादा क्लेम को नई ब्याज दर पर सेटल कर पैंसों का भुगतान कर चुका है. EPFO ने अपने सदस्यों को 9,260 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. कर्मचारी निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके अपने EPF खाते की शेष राशि की जांच कर सकते हैं:

उमंग ऐप का उपयोग करके

ईपीएफ सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाकर

मिस्ड कॉल देकर

एक एसएमएस भेजकर

उमंग एप्लिकेशन का उपयोग करके ग्राहक घर बैठे आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं.

उमंग ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें

आप अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर्ड करें

इसके बाद EPFO पर क्लिक करें

इसके बाद पासबुक देखें पर क्लिक करें

अपना UAN नंबर दर्ज करें.

इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.

ओटीपी डालने के बाद आसानी से ईपीएफ बैलेंस देख सकते हैं.

Easily access your EPF passbook through the Umang app!

You can avail this service at one click sitting at home and also download your passbook in a few easy steps.#UMANGapp #EPFOpassbook #EPFOwithyou #EPFOmembers #EPFO #EPF #HumHaiNa #ईपीएफ #पीएफ pic.twitter.com/Jze8dhG8H4

— EPFO (@socialepfo) July 13, 2024