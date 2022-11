EPFO: PF खाताधारकों की बल्ले-बल्ले, खाते में आया ब्याज का पैसा, सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी

Employees Provident Fund: पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के खाते में ब्याज का पैसा डालना शुरू कर दिया है. सरकार EPF अकाउंट होल्डर्स (EPFO Account Holder) के खाते में वित्त वर्ष 2022 का ब्याज ट्रांसफर कर रही है. आपको बता दें कि इस बार 8.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है.

The process of crediting interest is ongoing and it will get reflected into your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.

