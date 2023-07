HDFC Bank Share Price: एचडीएफसी और एचडीएफसी ल‍िमिटेड के मेगा मर्जर के बाद बैंक के पूर्व चेयरमैन को लेकर कई तरह की जानकार‍ियां सामने आ रही हैं. एचडीएफसी के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने 30 जून को मेगा मर्जर से पहले अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और एक इमोशनल नोट शेयर क‍िया. पारेख ने कहा कि अब उनके लिए आराम करने का समय है. उन्‍होंने इस नोट को शेयर करने के साथ ही कहा क‍ि HDFC के शेयरहोल्‍डर्स के ल‍िए यह मेरा आखिरी कम्‍युन‍िकेशन होगा. आप पूरी तरह आशान्‍व‍ित रहे हम विकास और समृद्धि के बहुत ही रोमांचक भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं.

1978 का ऑफर लेटर हो रहा वायरल



इसके बाद एक पोस्‍ट में दीपेक पारेख का 1978 का ऑफर लेटर वायरल होने का दावा क‍िया गया. उन्‍होंने 1978 में संगठन को ज्‍वाइन क‍िया था. वायरल हो रहा लेटर 19 जुलाई 1978 को जारी क‍िया गया है, यह ऑफर लेटर पारेख के लिए था. इसे देखने से पता चला कि उन्हें एचडीएफसी में उप महाप्रबंधक के पद की पेशकश की गई थी. ऑफर लेटर के अनुसार उस समय पारेख का बेस‍िक सैलरी 3,500 रुपये और महंगाई भत्‍ता 500 रुपये था. इसके अलावा वह 15 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के भी हकदार थे.

Deepak Parekh hangs up his boots after a 45-year career at #HDFC

His appointment letter dated July 19, 1978. He joined as Deputy General Manager of HDFC for a basic salary of Rs 3,500

Truly the end of an era!#HDFCMerger pic.twitter.com/9Z7qedifTK

— Shilpa S. Ranipeta (@Shilparanipeta) June 30, 2023