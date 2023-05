Go First Crisis: गो फर्स्ट को झटका! इस तारीख तक नहीं उड़ेगी कोई फ्लाइट, लौटाना पड़ेगा टिकट का पैसा, कंपनी की बुरी हालत

Go First Flights: नकदी संकट का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को एक और झटका लगा है. गो फर्स्ट ने अब घोषणा की कि वह मंगलवार तक सभी उड़ानें रद्द कर रहा है, यानी अब 9 मई तक गो फर्स्ट की कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी. साथ ही अब उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को पैसा भी पूरा रिफंड करना होगा. वहीं गो फर्स्ट ने अपनी टिकट बुकिंग भी रोक दी है. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने कहा है कि गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोक दी है.