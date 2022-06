GST Council Meeting Update: जीएसटी मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग समेत इन बड़े मुद्दों पर फैसला! जानिए डिटेल्स

GST Counsil Meeting Update: जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक आज 28 जून से चंडीगढ़ में शुरू हो गई है. आपको बता दें कि परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हो रही 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं. आज की बैठक में कई क्रिप्टोकरेंसी समेत बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है. वित्त मंत्री अधिकारिक रूप से कल शाम 5 बजे जीएसटी के फैसलों का ऐलान करेंगी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशें की गई है, जिस पर कल भी चर्चा होगी. आइये जानते हैं आज की बैठक की जरुरी बातें.

इन वस्तुओं के रेट्स में बदलाव

- EV (With Battery Fitted or Without) पर 5% GST

- रोपवे सर्विस पर 18% की जगह सिर्फ 5% GST

- सीवेज ट्रीटेड वाटर पर लगने वाला 18% GST अब Exempt

-- पैकेज्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगेगा

- प्फ्ड राइस, फ्लेटेनड राइस, पर्चेड राइस, पापड़, पनीर, हनी, फ़ूड ग्रेन पर 5% जीएसटी लगेगा.

- अनरोस्टेड कॉफी बीन्स और अनप्रोसीड ग्रीन टी पर 0% से 5% GST लगेगा.

- इसके अलावा Wheat Branऔर Deoiled Rice Bran 0 से 5% GST

- Textile में Tailoring और अन्य Job Work पर GST 5% से 12%

- Printing Writing/ Drawing Ink पर 5% GST से 12%

- LED Lights/Lamps और Fixture पर 12% से 18% किया

- Solar Water Heater & System पर 5% पर जीएसटी को 12% किया

- फिनिश्ड और कंपोजीशन लेदर पर 5% से GST 12%

- Govt. को Work Contract Supply पर 5% से GST बढ़ाकर 12%

- Cut & Polished diamond पर GST 0.25% से बढ़ाकर 1.5%

इन वस्तुओं से हटेगी छूट

आपको बता दें कि अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को FSSAI से मिलने वाली सर्विस पर छूट हटेगी. इसके अलावा, न्यूजपेपर, मैगजीन और रेलवे कलपुर्जों की ढुलाई पर GST छूट हटेगी.

अब होटल में रुकना होगा महंगा

अब नए स्लैब के अनुसार, होटल में रुकना भी महंगा पड़ेगा. होटल रूम पर 12% GST लगेगा. इसके अलावा हॉस्पिटल के ऐसे रूम जिसका चार्ज 5000 रुपये से ज्यादा हो उस पर 5% GST (Without ITC) लगेगा.

इन बिदुओं पर की गई सिफारिशें

बैठक के दौरान GoM की Inverted Duty Structure को ठीक करने के लिए सिफारिशें पेश की गईं, जिस पर मंजूरी भी मिल गई. बैठक में यह फैसला लिया गया कि Cryptocurrency के ट्रांजेक्शन पर 28% GST लगाने के फ़ैसले पर नई कमिटी का गठन किया जाएगा. हरियाणा और कर्नाटका सरकार को क्रिप्टो पर कितना और कैसे टैक्स लगाया जाए इसकी रिपोर्ट बनाए. आपको बता दें कि क्रिप्टो माईनिंग, वॉलेट और बार्टर सिस्टम पर भी GST लगाने पर विचार है. अभी क्रिप्टो एक्चेंजेंस की एक्टिविटिज़ पर 18% की दर से GST वसूला जाता है.

इसके अलावा कैसिनों में एंट्री फी पर एक बार ही जीएसटी देने की सिफारिश की गई है. एंट्री फीस के साथ फूड या किसी एडिशनल आर्डर पर भी 28% ही GST लगाया जाएगा. वहीं ऑनलाईन गेमिंग और हॉर्सरेसिंग की पूरी एंट्री फीस पर जीएसटी लगेगा.

कल की जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और स्टेट कॉम्पन्सेशन पर चर्चा होगी.