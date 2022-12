Indian Railways: ट्रेन के पिछले डिब्बे पर आखिर क्यों लिखा होता है X या LV? मतलब जानकर भन्ना जाएगा सिर

Meaning of X and LV written Behind the Train: हम सभी लोगों ने कभी न कभी ट्रेन में जरूर सफर किया होगा. इसके बावजूद ट्रेनों में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती. मसलन आपने सभी पैसेंजर ट्रेनों के पिछले डिब्बे पर अक्सर बड़े साइज में X या LV का निशान लगा देखा होगा. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों अक्षरों का क्या मतलब होता है. आइए आज इस रहस्य से आपको परिचित करवाते हैं.

जानें X और LV लिखे होने का मतलब

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक किसी ट्रेन के अंत में अगर बड़े अक्षरों में LV लिखा (Meaning of X and LV written Behind the Train) हो तो उसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल या अंतिम डिब्बा. वहीं X का मतलब होता है कि वह डिब्बा ट्रेन का आखिरी कोच है. ये अक्षर ट्रेन की सेफ्टी के लिए उसके आखिरी डिब्बे पर सफेद-पीले रंग से लिखे जाते हैं. जिन्हें देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पूरी ट्रेन गुजर गई है.

ये निशान न दिखने पर हो जाता है अलर्ट

अगर स्टेशन मास्टर को किसी ट्रेन के पीछे ये निशान नहीं दिखते तो इसका मतलब होता है कि अभी पूरी ट्रेन नहीं आई है और उसके एक या अधिक कोच कहीं पीछे छूट गए हैं. लिहाजा तुरंत वायरलेस पर मैसेज जारी कर उन खोए हुए डिब्बों को ढूंढने की कोशिश की जाती है. साथ ही आगे जा चुकी ट्रेन को भी रुकवाया जाता है. ट्रेन के पिछले हिस्सों में बने इन निशानों के जरिए सभी ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जाती है.

ब्लिंक करती रहती है लाइट

इन ट्रेनों (Indian Railway Interesting Facts) के पिछले हिस्से पर ब्लिंक करने वाली लाल रंग की बत्ती भी लगी होती है. रात के अंधेरे या कोहरे में यह जलती-बुझती ब्लिंकिंग लाइट इस बात की ओर इशारा करती है कि उसके आगे भी कोई दूसरी ट्रेन जा रही है. ऐसे में पिछली ट्रेन का ड्राइवर वक्त रहते अपनी ट्रेन की स्पीड कम कर सकता है या पीछे ही रोक कर खड़ा कर सकता है. इसके साथ ही यह ब्लिंक लाइट ट्रैक पर काम कर रहे कर्मियों को इस बात का इशारा करती है कि उस ट्रैक से ट्रेन अब गुजर चुकी है और वे अपना काम चालू कर सकते हैं.

(पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं)