Indian Railways: रेलवे करा रहा ज्योतिर्लिंग के दर्शन, रहना-खाना मिलेगा फ्री, चेक करें डिटेल्स

IRCTC Tour Package: धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी इस साल कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है. इस पैकेज में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं. यह यात्रा पूरे 9 दिन की होगी. इसका मिनिमम किराया 21390 रुपये है. खास बात यह है कि इसमे आपको रहने-खाने की सुविधा फ्री मिलेगी.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अब आपके पास 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं. आपका यह सफर जयपुर से शुरू होगा. रेलवे ने कहा है कि आपके पास धार्मिक यात्रा का अच्छा मौका है.

Recognize, refresh, reconnect with your true purpose delved in devotion & worship with IRCTC’s Sri Jagannath Yatra Ex Jaipur tour. Book on https://t.co/kJJmP45DtO@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #bharatparv23 #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) January 13, 2023