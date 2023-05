Indian Railways: वैष्णो देवी जाने वालों को रेलवे ने दी खुशखबरी, सुनकर खुशी से झूमे करोड़ों यात्री!

पैकेज का नाम - MATA VAISHNODEVI WITH HARIDWAR AND RISHIKESH (SCZBG05)

यात्रा कार्यक्रम - सिकंदराबाद- आगरा- मथुरा- वृंदावन- कटरा- हरिद्वार- ऋषिकेश- सिकंदराबाद

Leave your worldly worries behind on a blessed #trip to some of the most venerated #temples and #landmarks of #India. Start the auspicious #journey with a visit to the #TajMahal on the Mata Vaishnodevi With Haridwar-Rishikesh #tour.

Book now on https://t.co/TqqT0RZZ5w

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 8, 2023