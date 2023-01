Share Market: बदलेगा शेयर खरीदने-बेचने का नियम, निवेशकों की आएगी मौज, लागू होने जा रहा ये सिस्टम

What is T Plus One System: एक्सपर्ट्स की माने तो नए सिस्टम से छोटे इन्वेस्टर्स को लाभ मिलेगा. वह इसलिए क्योंकि सौदा पूरा होने के बाद अगले ही दिन उनके अकाउंट में रकम आ जाएगी. इसके चलते वह खरीदने या खरीदे गए शेयर उसी दिन बेच सकेंगे.