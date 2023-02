IT कंपनी Wipro ने दिया बड़ा झटका, कर्मचारियों की 50 फीसदी घटा दी सैलरी, जानें क्यों?

IT Compnay Wipro Jobs: देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो (IT Company) में नियक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 50 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया है. IT कर्मचारियों के यूनियन NITES ने कंपनी के इस फैसले का विरोध किया है और इस तरह के फैसलों को अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है. यूनियन ने कंपनी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है.

सैलरी पैकेज किया आधा

इसके साथ ही इंडस्ट्री की जानकारी रखने वालों का कहना है कि विप्रो का फैसला वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए चुनौतियों को दर्शाता है. बेंगलुरु स्थित आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने हाल में जिन उम्मीदवारों को को 6.5 लाख रुपये सालाना सैलरी की पेशकश की थी अब उनसे पूछा है कि क्या उन्हें इसकी जगह 3.5 लाख रुपये का पैकेज स्वीकार्य होगा. कंपनी दोबारा करे फैसले पर विचार

आपको बता दें ये कर्मचारी काफी समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. आईटी क्षेत्र के कर्मचारी संगठन एनआईटीईएस (NITES) ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि यह निर्णय ‘अन्यायपूर्ण’ है और ‘निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है.’ NITES ने मांग की है कि प्रबंधन अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और आपसी फायदे का रास्ता निकालने के लिए संघ के साथ सार्थक बातचीत करे. कंपनी ने किया मेल

इस बारे में संपर्क करने पर विप्रो ने एक ई-मेल के जवाब में कहा, ''व्यापक वातावरण में बदलाव के मद्देनजर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के तहत हमें अपनी नियुक्ति योजनाओं को समायोजित करना पड़ा.'' इनपुट - एजेंसी