ITR Refund Fraud: अगर आपने भी इस साल आईटीआर फाइल क‍िया है तो यह खबर आपके काम की है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट (Income Tax Department) ने लोगों को धोखाधड़ी से सावधान रहने के ल‍िए चेतावनी जारी की है. व‍िभाग की तरफ से सोशल मीडिया पर लोगों से कहा गया है क‍ि वे ऐसे झूठे कॉल और पॉप-अप मैसेज से सावधान रहें जिनमें दावा किया जाता है कि उन्हें टैक्स रिफंड मिलेगा. ऐसे किसी भी मैसेज के मिलने पर, इनकम टैक्‍स व‍िभाग कहा है कि टैक्सपेयर्स को व‍िभाग की तरफ से आई किसी भी जानकारी को ऑफ‍िश‍ियल चैनल के जरिये सत्यापित करना चाहिए.

ईमेल पर ही संपर्क करता है इनकम टैक्‍स व‍िभाग

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि, 'ऐसे ईमेल का जवाब न दें या ऐसी वेबसाइट पर न जाएं जहां आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी या क‍िसी तरह की अन्य गोपनीय जानकारी मांगी जाती है. बताया गया क‍ि व‍िभाग टैक्‍स पेयर्स से उनके दिए गए ईमेल पर ही संपर्क कर सकता है.'

आपको आ सकता है ऐसा मैसेज

आगे दी गई जानकारी में व‍िभाग की तरफ से बताया गया क‍ि 'फेक मैसेज कुछ इस तरह हो सकता है: आपका 15000 रुपये का इनकम टैक्‍स र‍िफंड मंजूर किया गया है, यह राशि आपके खाते में जल्द जमा कर दी जाएगी, कृपया अपना अकाउंट नंबर 5XXXXX6777 सत्यापित करें. अगर यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करें.' (Income Tax Refund of Rs, 15000/-, the amount will be credited to your account shortly, Please verify your account number 5XXXXX6777. If this is not correct, please update your bank account information by visiting the link below)

इनकम टैक्‍स र‍िफंड फ्रॉड को कैसे र‍िपोर्ट करें

अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है जो आपको फर्जी लगता है तो उसे आप webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड कर दें. इसकी एक कॉपी incident@cert-in.org.in पर भी भेज सकते हैं. व‍िभाग की तरफ से भी बताया गया है क‍ि आपको कोई फिशिंग ई-मेल मिलता है तो उसे सीधे incident@cert-in.org.in पर फॉरवर्ड कर दें. फिशिंग ईमेल ऐसे वे होते हैं जो किसी सरकारी व‍िभाग या बैंक का बनकर भेजे जाते हैं. लेकिन असल में इनके जर‍िये आपकी जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है.

खुद को स्‍कैम से बचाने के ल‍िए क्‍या करें?

यद‍ि आपको कोई ईमेल ऐसा म‍िलता है, ज‍िसमें दावा किया जाता है कि वह आयकर विभाग से है या आपको आयकर की वेबसाइट पर जाने के लिए कहता है तो उसका जवाब न दें और ईमेल में दिए गए किसी भी अटैचमेंट को न खोलें. किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और मैसेज से लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट न करें.