Ritesh Agarwal Marriage: OYO होटल्स के मालिक रितेश अग्रवाल मार्च में रचाएंगे शादी, 29 साल की उम्र में इतने हजार करोड़ है नेटवर्थ

Ritesh Agarwal Networth: ओयो होटल्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ओयो देश की नामी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है. रितेश अग्रवाल इस साल मार्च में मिंगल होने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के एक बड़े फाइव स्टार होटल में शादी के बाद रिसेप्शन दिया जाएगा. युवा आंत्रप्रेन्योर रितेश अग्रवाल अभी 29 साल के हैं. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने ओयो होटल्स की शुरुआत की थी. उनकी नेटवर्थ करीब 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7253 करोड़ रुपये) बताई जाती है.

उनका नाम भारत के सबसे सफल युवा उद्यमियों में लिया जाता है. उनके बिजनेस मॉडल के लिए कई बार उनको अवॉर्ड दिया जा चुका है. इसके अलावा फोर्ब्स और कई अन्य संस्थानों ने उनकी सफलता की कहानी दुनिया को बताई है.

ऐसे शुरू हुआ सफर

रितेश अग्रवाल का जन्म ओडिशा के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था. कॉलेज की पढ़ाई के लिए साल 2011 में वह दिल्ली आ गए. दो साल बाद उनका थिएल फेलोशिप प्रोग्राम में नंबर आ गया. इसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. दरअसल युवा आंत्रप्रेन्योर्स को बिजनेस स्थापित करने में मदद देने के लिए थिएल फेलोशिप दी जाती है. रितेश इस फेलोशिप के विजेता थे, लिहाजा उनको 1 लाख डॉलर यानी 81 लाख रुपये का ग्रांट मिला. इन्हीं पैसों से उन्होंने अपनी तकदीर बदल ली और ओयो होटल्स को लॉन्च किया.

800 से अधिक शहरों में फैला है बिजनेस

OYO की गिनती आज भारत की सबसे कामयाब हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में होती है. कई देशों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है. साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने जब इसको शुरू किया था, तब उनकी उम्र महज 19 साल की थी. अब इसका नाम भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में लिया जाता है. 800 से ज्यादा शहरों में ओयो का बिजनेस फैला हुआ है.

OYO का फुल फॉर्म है Own Your Own. इसकी शुरुआत बजट एग्रीगेटर के तौर पर हुई थी, जिसे सॉफ्टबैंक फंड करता है. अब अलग-अलग संपत्तियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है, जिसमें लग्जरी रिजॉर्ट्स और वेकेशन होम शामिल है.

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं