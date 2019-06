कंगाल पाकिस्तान को चाहिए और कर्ज, एशियाई देश मिलकर देंगे 3.4 बिलियन डॉलर

इस्लामाबाद: पाकिस्तान को बजटीय समर्थन के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से 3.4 अरब डॉलर का कर्ज मिलेगा. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्तीय सलाहकार ने यह जानकारी दी. नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बढ़ते भुगतान संकट से निकलने का प्रयास कर रहा है. डॉन अखबार ने योजना, विकास और सुधार मंत्री खुसरो बख्तियार के हवाले से लिखा है, ‘‘कुल राशि में से 2.1 अरब डॉलर एडीबी और वित्त मंत्रालय के बीच करार के एक साल में जारी किए जाएंगे.’’

फिलिपीन मुख्यालय वाले एडीबी से यह ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री के सलाहकार (वित्त) अब्दुल हाफिज शेख ने ट्वीट किया कि एडीबी पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर का बजटीय समर्थन उपलब्ध कराएगा. वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक हालत बुरे दौर से गुजर रही है. पाकिस्तानी रुपये की कीमत सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर है. महंगाई चरम पर है, रोजगार उपलब्ध नहीं है.

ADB to give $3.4 billion in #budgetary support. I had a meeting with Mr. Werner Liepach, DG ADB today to agree on the #ADB program. The ADB will provide $3.4 billion in budgetary support to help with #reforms and stabilization of the #economy.

— Dr. Abdul Hafeez Shaikh (@a_hafeezshaikh) 15 June 2019