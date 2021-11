आवास योजना: PM आज लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 700 करोड़, चेक करें अपना अकाउंट

अगरतला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (रविवार को) त्रिपुरा के 1 लाख 47 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (DBT) के जरिए सीधे 700 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों को उनके पक्के मकान के लिए पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी. पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.

पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद और त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य के लिए 'कच्चा' घर की परिभाषा में विशेष रूप से बदलाव किए गए हैं, जिससे कच्चे घर में रह रहे इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपना घर 'पक्का' करने के लिए सहायता मिल सकेगी.

बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी आज लाभार्थियों की पहली किस्त को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे.

