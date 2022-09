PLI Scheme: सरकार की इस स्कीम के कारण भारत में महंगा मिलता है iPhone, रघुराम राजन ने खोली पोल!

Raghuram Rajan on PLI Scheme: अगर आप भी आईफोन 14 या फिर 13 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. क्या आपने कभी सोचा है कि जो आईफोन अमेरिका में सस्ता मिल जाता है. भारत में उसकी कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है...? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कैसे-

पूर्व आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Former RBI Governor Raghuram Rajan) को हमेशा ही बेबाक राय के लिए जाना जाता है. हाल ही में उन्होंने पीएलआई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत में आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा कैसे होती है...?

भारत में है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

रघुराम राजन ने बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. इसके साथ ही महंगे कर्ज समेत कई समस्याएं हैं. सही से बिजली की उपलब्धता नहीं है. साथ ही कामगारों में कौशल की कमी भी देखने को मिलती है. इन सबकी वजह से ही भारत में विनिर्माण कम है.

सरकार लगातार ला रही है पीएलआई स्कीम

आपको बता दें इस तरह की परेशानियों को दूर करने में समय लगेगा यही कारण है कि सरकार भारत में इस तरह का ऑप्शन तलाशती है, जिसमें कम समय लगे. इसी वजह से ही सरकार एक के बाद एक लगातार कई सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लेकर आ रही है.

उदाहरण से समझाया

रघुराम राजन ने कहा कि साल 2018 में मोबाइल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में 20 फीसदी का इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से मोबाइल की कीमतों में इजाफा हो गया था. उन्होंने आगे उदाहरण से समझाते हुए कहा कि आईफोन 13 प्रो मैक्स (iPhone 13 Pro Max Price In US) शिकागो में टैक्सेज मिलाकर 92,500 रुपये में मिल जाता है, समान फीचर्स वाले उसी मॉडल की कीमत (iPhone 13 Pro Max Price In India) भारत में 40 फीसदी बढ़कर 1.29 लाख रुपये हो जाती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर