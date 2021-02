SBI की ADW मशीन बचाएगी आपका कीमती वक्त, Banking के लिए Branch जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

दिल्ली: कैश की जमा-निकासी के मामले में एसबीआई ने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है. एसबीआई ने ऑटोमेटेड डिपॉजिट एंड विदड्रॉल मशीन (ADWM)लॉन्च की है जो ग्राहकों को बहुत सुविधाएं देती है. ADWM के जरिए आप कैश निकालने के साथ-साथ जमा भी कर सकते हैं. अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये मशीन आपका बेहद कीमत वक्त बचा सकती है.

ऑटोमेटेड डिपॉजिट एंड विदड्रॉल मशीन (ADWM) एक ATM जैसी मशीन है जिससे ग्राहक सीधे एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करके दूसरे ग्राहकों के खाते में नकद जमा कर सकते हैं. ब्रांच में गए बिना ग्राहक इस मशीन का उपयोग करके खाते में तुरंत पैसा जमा कर सकते हैं और कैश निकाल भी सकते हैं. आज के दौर में इन मशीनों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है.

SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिये बताया है कि ग्राहक आस-पास मौजूद ADWM के जरिये प्रमुख बैंकिंग सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं. वैसे तो ADWM से ATM की तरह ही कैश निकाला जाता है लेकिन ADWM से कैश जमा किया भी जा सकता है. SBI ने ट्वीट के जरिये एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ADWM के बारे में पूरी जानकारी दी गई है

Why stand in a queue when you can avail key banking facilities on an ADWM near you? Watch the video to know more about the facilities available on it.#ADWM #YONOSBI #YONO #Banking #BankingSerivices #ATM pic.twitter.com/1aqPVFYRjU

