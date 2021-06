SBI ग्राहक हो जाएं अलर्ट, 30 जून तक नहीं किया ये काम तो लेन-देन में हो जाएगी दिक्कत, जुर्माना भी लगेगा

नई दिल्ली: SBI PAN-Aadhaar Link: SBI के ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वो अपना PAN-Aadhaar को लिंक कर लें, ताकि वो भविष्य में किसी असुविधा से बच सकें. हालांकि PAN-Aadhaar लिंक तो सभी लोगों को करना है, लेकिन SBI ने खासतौर पर अपने ग्राहकों को इसके लिए अलर्ट जारी किया है, ताकि वो तुरंत ये काम निपटा लें.

SBI ने किया Tweet

कुछ दिन पहले ही SBI ने इस बारे में जानकारी अपने आधिकारी ट्विटर हैंडल से दी है. इस ट्वीट में SBI ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वो भविष्य किसी असुविधा से बचने के लिए अपना PAN और Aadhaar लिंक कर लें ताकि बिना रुकावट बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकें. ट्वीट में कहा गया है कि PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य है. अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, तो PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे.

We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.

30 जून है आखिरी तारीख

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है, अगर तय तारीख तक आपने लिंक नहीं किया तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा है, जिसके तहत आप पर अधिकतम 1000 रुपये क जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बेहतर होगा आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और आज ही PAN और Aadhaar को लिंक कर लें.

PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं? ऐसे चेक करें

अगर आपका PAN और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम की दोनों लिंक हैं या नहीं, तो ये जानकारी आप बेहद आसानी से हासिल कर सकते हैं. आपको सिर्फ नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करना है.

- आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं, इसके लिए आप Income Tax Department की SMS सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

- आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर एक तय फॉर्मेट में SMS टाइप करना है, और उसे 567678 या 56161 पर भेज देना है

- इस तरीके से टाइप करें SMS - UIDPAN < 12 डिजिट का Aadhaar> < 10 डिजिट का PAN>

- इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज देना है

- अगर दोनों लिंक हैं तो आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें लिखा होगा "Aadhaar...is already associated with PAN..in ITD database. Thank you for using our services."

PAN और Aadhaar को लिंक कैसे करें?

अगर दोनों लिंक हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से बैठिए. अगर PAN और Aadhaar नंबर लिंक नहीं है तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं. ये रहा पूरा प्रोसेस

पहला तरीका

1- हालांकि 6 जून तक इनकम टैक्स का पोर्टल बंद है, 7 जून से नई वेबसाइट www.incometax.gov.in काम करने लगेगी

2- यहां पर बाईं तरफ आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा, इसको क्लिक करें

3- एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, भरना है

4-अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो 'I have only year of birth in aadhaar card' के बॉक्स को टिक करें

5- कैप्चा कोड डालें या OTP के लिए टिक करें

6- लिंक आधार के बटन को क्लिक करें, बस हो गया आपको PAN और Aadhaar लिंक

दूसरा तरीका

- आप PAN और Aadhaar को SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं

- मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें - UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>

- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें, बस हो गया काम

PAN और Aadhaar लिंक नहीं होने के नुकसान

PAN और Aadhaar को लिंक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कोई भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और ज्यादातर वित्तीय कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. जैसे

1- PAN कार्ड निष्क्रिय हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे

2- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप और LPG सब्सिडी

3- बैंक अकाउंट खोलने में परेशानी आ सकती है

5- प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो यहां भी मुश्किल आएगी, क्योंकि पैन कार्ड निष्क्रिय है.

