iPhone 15 पर हो रहा स्कैम, लोगों को भेजा जा रहा ये मैसेज, हो जाएं अलर्ट!

iPhone 15 Update: आईफोन 15 लॉन्चिंग के बाद से ही सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं आईफोन को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिलता है. एप्पल के प्रॉडक्ट काफी महंगे होते हैं लेकिन इसके बावजूद लोग इसे हाथों-हाथ खरीदने के लिए भी उत्सुक रहते हैं. वहीं अब यही क्रेज एप्पल के नए आईफोन 15 के लिए भी देखने को मिल रहा है. इस बीच लोगों के पास आईफोन 15 को फ्री में लेने के भी मैसेज आ रहे हैं, जिससे लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

दरअसल, आईफोन 15 को सितंबर के महीने में ही लॉन्च किया गया है और फोन बिक्री के लिए उपलब्ध है. वहीं आईफोन की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है. ऐसे में हर कोई शख्स इसे खरीद भी नहीं सकता है, जिसके कारण लोग स्कैम भी कर रहे हैं और अब धोखेबाजों के जरिए इंडिया पोस्ट का सहारा लिया जा रहा है और आईफोन 15 को प्राइज के तौर पर दिए जाने का लोगों को लालच दिया जा रहा है.

एक मैसेज भी इसको लेकर काफी वायरल हो रहा है. जिसका स्क्रीनशॉट इंडिया पोस्ट ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. इस स्क्रीमशॉट में देखा जा रहा है कि धोखेबाज आईफोन 15 प्राइज के तौर पर देने का लालच दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मैसेज को 5 ग्रुप या 20 दोस्तों के साथ शेयर करें. फिर लिखा है कि कंटिन्यू पर क्लिक करके प्राइज के लिए क्लेम करें.

Please be careful!

India Post is not giving any kind of gift through any unofficial portal or link

For any information related to India Post please follow the official website https://t.co/drWKt7Fa8R pic.twitter.com/IC6Nb6X0sU

— India Post (@IndiaPostOffice) September 21, 2023