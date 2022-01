अब सिर्फ 1100 रुपये में होगी हवाई यात्रा! साथ ही फ्री फ्लाइट वाउचर भी, फटाफट करें टिकट बुक, देखें रूट लिस्ट और किराया

नई दिल्ली: Spicejet wow winter sale: नया साल शुरू हो गया है. और नए साल के शुरू होने के साथ ही एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने हवाई यात्रियों को शानदार ऑफर दिया है. अगर आप भई कही घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अभी भी खास ऑफर उपलब्ध है. अब आप बस 1122 रुपये में हवाई सफर कर सकते हैं. एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट (Spicejet Airlines) ने 27 दिसंबर से 'वाउ विंटर सेल' (WOW Winter Sale) शुरुआत की थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है.

स्पाइसजेट की 'वाउ विंटर सेल को (WOW winter sale) को पहले 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलना था. लेकिन फिर इसे 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. आपको बता दें कि इस ऑफर के तहत यात्री सिर्फ 1122 रुपये में घरेलू हवाई यात्रा कर सकेंगे.

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (Spicejet Airlines) ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है. स्पाइसजेट ने बताया है कि 'वाउ विंटर सेल' को 5 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'वाउ विंटर सेल बढ़ा दी गई है. अपना साल 2022 शुरू करने का यह तरीका है. इसके साथ ही एक लिंक http://spicejet.com भी ट्वीट के जरिए शेयर किया गया है, जिसपर क्लिक करते हुए आप टिकट बुक कर सकते हैं. स्पाइसजेट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह वाउ विंटर सेल ऑफर यात्रा की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए ही वैलिड होगा.'

Wow Winter Sale extended! What a way to start your year #2022. Jump in joy, wear your travel hat, but don't forget to book tickets on https://t.co/PykmFjYcix. pic.twitter.com/MdVJaoB28P

— SpiceJet (@flyspicejet) January 1, 2022