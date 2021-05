ITR: Taxpayers के लिए बड़ी राहत, 31 मई तक बढ़ी ITR, कंप्लायंस दाखिल करने की डेडलाइन

नई दिल्ली: ITR: Income Tax Return दाखिल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 के लिए टैक्स कंप्लायंस और ITR की समयसीमा 31 मई तक बढ़ा दी है. टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2020 का Revised Return भी दाखिल कर सकते हैं.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने कहा कि कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और दूसरे पक्षों के सुझावों को देखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. CBDT ने कहा कि Tax compliance में छूट के लिए कई लोगों ने अपील की थी. इसके बाद सरकार ने Tax compliance के लिए समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया. जिसके तहत कारोबारी साल 2019-20 के लिए देरी से या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना शामिल है.

ये भी पढ़ें- SBI कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत! KYC के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, ई-मेल से हो जाएगा काम

CBDT ने कहा कि Assessment Year 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है. इसके साथ ही जिन मामलों में करदाताओं को नोटिस भेजा गया है और उन्हें उसका जवाब देने के लिए 1 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी, वे अब 31 मई तक नोटिस का जवाब दाखिल कर सकते हैं. इसी तरह कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स को लेकर कमिश्नर के सामने 31 मई तक अपील कर सकता है. पहले 30 अप्रैल डेडलाइन थी.

Govt extends timelines of certain compliances, to mitigate the difficulties faced by taxpayers due to the ongoing COVID-19 pandemic.

CBDT issues Circular No. 08/2021 dated 30.04.2021 u/s 119 of the IT Act, 1961, available on: https://t.co/wmeNOwBRdD

Press release also issued. pic.twitter.com/oLhRrJYWzM

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 1, 2021