Tractor Yojana: क्या मोदी सरकार दे रही है किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी? जान लीजिए पूरी सच्चाई, कहीं दिक्कत न हो जाए

फैक्ट चेक



दरअसल, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत मोदी सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है. लेकिन अब इस स्कीम को लेकर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है.

ट्रैक्टर योजना

बता दें कि मोदी सरकार की ओर से 'पीएम किसान ट्रैक्टर योजना' नाम से कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है. सोशल मीडिया पर इस योजना के लेकर किए जा रहे सारे दावे फर्जी हैं. अब इस योजना को पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से भी फर्जी करार दिया है. इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया है.

A #fake website is claiming to provide tractor subsidies to farmers under the Ministry of Agriculture's 'PM Kisan Tractor Yojana'#PIBFactCheck

This website is fraudulent and should not be trusted

@AgriGoI is not running any such scheme. pic.twitter.com/j9joPtAg0h

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 1, 2023