Aadhaar Card की ये सर्विस हुई बंद, जानिए UIDAI ने ऐसा क्यों किया, अब आपके पास क्या है रास्ता

नई दिल्ली: Aadhaar Card News Update: आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी हर जरूरत में काम आता है. इसके बिना आप किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं. समय के साथ आधार कार्ड में काफी बदलाव आए हैं. Unique Identification Authority of India (UIDAI) इस साल PVC आधार कार्ड लेकर आया है. जिसे रखना आसान है और लंबे समय तक चलता है.

UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर कई सेवाओं को काफी बेहतर और आसान कर दिया है, जैसे अगर आधार कार्ड में आपकी फोटो, पता या मोबाइल नंबर बदलवाना है तो आप ये बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं. UIDAI ने अब आधार से जुड़ी एक सर्विस को बंद कर दिया है. दरअसल पहले आधार कार्ड खो जाने पर या कट फट जाने पर आप UIDIA की वेबसाइट पर जाकर नए आधार कार्ड के लिए Reprint का ऑर्डर देकर अपने रजिस्टर्ड पते पर मंगवा सकते थे, इसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क भी देना होता था. लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये सर्विस अब UIDAI ने बंद कर दी है.

दरअसल, UIDAI अब आधार कार्ड को PVC फॉर्मेट में बना रहा है, जिसका साइज एक डेबिट कार्ड जितना छोटा है, जो पहले के कार्ड के मुकाबले आसानी से अपनी पॉकेट या वॉलेट में रख सकते हैं. जिस आधार कार्ड को प्रिंट करना UIDAI ने बंद किया है वो साइज में काफी बड़ा होता था. उसकी जगह अब PVC आधार कार्ड ने ले ली है. इसलिए अगर आपको नया आधार कार्ड मंगवाना है तो आप PVC आधार कार्ड के लिए ऑर्डर दे सकते हैं. किसी काम के लिए अगर फिजिकल कॉपी जमा करनी है तो उसका प्रिंट लिया जा सकता है.

दरअसल, एक व्यक्ति ने ट्विटर पर आधार कार्ड हेल्पलाइन (Aadhaar Help Centre) से एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपना आधार लेटर री-प्रिंट कर सकता हूं? मुझे वेबसाइट पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है. इस पर आधार हेल्प सेंटर ने जवाब दिया कि यह सर्विस अब बंद कर दी गई है. आप ऑनलाइन माध्यम से आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप फ्लेक्सिबल पेपर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो आप ई-आधार का प्रिंट निकलवा सकते हैं.

Dear Resident, Order Aadhaar Reprint service has been discontinued, you can order Aadhaar PVC card online, instead. You can also take a print of your e-Aadhaar if you wish to keep it in a flexible paper format.

— Aadhaar Help Centre (@Aadhaar_Care) May 26, 2021