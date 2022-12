UJALA Scheme: मोदी सरकार बांट रही है सस्ते दाम में ऐसे LED Bulb, बिजली बिल में आ सकती है कमी

LED Price: केंद्र सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है. इन योजनाओं के तहत अलग-अलग वर्ग के लोगों का हित किया जा रहा है. वहीं सरकार बिजली बचाने के इरादे से भी कई काम कर रहे हैं. इसके लिए एक योजना भी चलाई जा रही है, जिसका नाम UJALA (Unnat Jyoti By Affordable LEDs for All) है. उजाला स्कीम के तहत लोगों को सस्ते दामों में एलईडी बल्ब मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिनसे बिजली बचाने में भी मदद मिलती है और बिजली का बिल भी कम आ सकता है. मोदी सरकार की इस स्कीम के तहत अब तक करोड़ों LED Bulb लोगों को उपबल्ध करवाए जा चुके हैं.

UJALA Scheme प्रधानमंत्री मोदी के जरिए शुरू की गई थी. पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की प्रभावशीलता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना है. उच्च प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए सरकार ने एलईडी पेश की है.

वहीं उजाला एलईडी बल्ब शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित विशेष काउंटरों (कियोस्क) के माध्यम से वितरित किए जा रहे हैं. ये रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होंगे. वितरण काउंटरों का स्थान विवरण www.ujala.gov.in पर उपलब्ध है. वहीं उजाला योजना के तहत वो घरेलू परिवार जिनके पास अपनी संबंधित बिजली वितरण कंपनी से मीटर वाला कनेक्शन है उनको एलईडी बल्ब प्राप्त होंगे.

उजाला स्कीम के तहत इसके उपकरणों को 70 रुपये प्रति एलईडी बल्ब, 220 रुपये प्रति एलईडी ट्यूबलाइट और 1110 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदा जा सकता है. उपकरणों की कीमत में बल्ब की कीमत, वितरण, जागरूकता लागत जैसे घटक शामिल होते हैं. इस योजना के तहत 21 दिसंबर 2022 तक 36.86 करोड़ LED बल्ब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है.

