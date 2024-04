Post Office: आपको चाहिए कैश... तो घर बैठे आएगा पैसा, बस आपके पास होना चाहिए आधार एटीएम

Aadhaar ATM Facility: क्या आपको भी कैश की जरूरत है... और आपके पास में बैंक या फिर एटीएम जाने का समय नहीं है तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन न लें. अब आपको घर बैठे ही कैश मिल जाएगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payments Bank) अब आपके घर तक कैश पहुंचाएगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payments Bank) की ऑनलाइन आधार एटीएम सुविधा का इस्तेमाल करके घर बैठे ही नकदी पा सकते हैं.

इंडिया पोस्ट ने किया ट्वीट

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अगर आपको तत्काल पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बैंक जाने का समय नहीं है? काई बात नहीं! अब आप आईपीपीबी आधार एटीएम (एईपीएस) सेवा के साथ, अपने घर से आराम से पैसा निकालें. आपका डाकिया अब आपके द्वार पर पैसा निकालने में आपकी मदद करेगा. अभी लाभ उठाएं!

In need of urgent cash but don’t have time to visit the bank? Worry not! With @IPPBOnline Aadhaar ATM (AePS) service, withdraw cash from the comfort of your home. Your Postman now helps you to withdraw cash at your doorstep. Avail Now!

For more information Please visit:… pic.twitter.com/4NNNM6ccct

— India Post Payments Bank (@IPPBOnline) April 8, 2024