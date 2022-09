Zee News Select: बिजनेस की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 11 September 2022

1- Loan EMI: इन सरकारी बैंकों के ग्राहकों को तगड़ा झटका, फ‍िर महंगा हुआ लोन; बैंक ने बढ़ाया MCLR Click here to read more

भारत के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में वृद्धि कर दी है. इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) ने भी एमसीएलआर (MCLR Hike) में बढ़ोतरी की है. इस वजह से दोनों बैंक के कस्‍टमर पर होम लोन (Home Loan), कार लोन (Car Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan), एजुकेशन लोन (Education Loan) का बोझ बढ़ने वाला है.

2- Fd Rates Hike: इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, 13 सितंबर से मिलेगा बंपर फायदा!

आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट (Repo Rate) में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी कर्ज की ब्‍याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है. जहां एक तरफ लोन पर ब्याज दर बढ़ने से आम लोगों को झटका लगा है वहीं, दूसरी ओर बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा होने लगा है. इसी क्रम में पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक (indian overseas bank) ने भी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी (FD) की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. नई दरें 13 सितंबर से प्रभावी होने वाली है.

3- Card Benefit: ये कार्ड बनवा लेंगे तो मुफ्त मिलेगा भरपेट खाना, Free Wifi और कोल्‍ड ड्रिंक-पेस्ट्री का भी ले सकेंगे मजा!

आप जब भी हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट (Airport) जाते हैं, तो कई बार आप टाइम से पहले चले जाते होंगे. अब उस समय आपको भूख भी लगती होगी, एयरपोर्ट पर तो आपको पानी भी खरीदना होता है. चाय और कॉफी भी वहां ब‍हुत महंगी होती है. अगर आप एयरपोर्ट के किसी रेस्त्रां में चले जाएंगे तो वहां इतना खर्च होगा कि आप चाय- कॉफी खरीदने के लिए दस बार सोचेंगे. हालांकि अगर आपके पास बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं तो आप एयरपोर्ट लाउन्ज में एक्सेस (Airport Lounge Access) कर सकते हैं यहां आप बहुत ही कम कीमत पर लाउन्ज में एक्सेस कर पाएंगे और खाना, फ्री वाई फाई की सुविधा ले पाएंगे.

4- Pension: अब बिजनेस करने वालों को भी मिलेगी पेंशन, EPFO बना रहा ये नया प्लान!

भारत में असंगठित क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है. इन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का फायदा नहीं मिलता है. ईपीएफओ (EPFO) भी उन्‍हीं लोगों को पेंशन देता है, जिनका 10 साल तक पीएफ कटता है. ऐसे में कई लोग मिलने वाली पेंशन सुविधा से वंचित रह जाते हैं. ईपीएफओ ने इस समस्‍या का हल निकाल लिया है. हाल ही में भविष्‍य निधि संगठन ने एक नई योजना बनाने की सिफारिश की है.

5- New Labour Code: करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब से मिलेगी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, सरकार ने दी जानकारी!

देशभर में जल्द ही नया लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो सकता है. सरकार लंबे समय से इसकी तैयारियां कर रही है. नौकरीपेशा लोगों की वर्किंग लाइफ में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. इसमें काम करने के घंटे से लेकर छुट्टियों तक सबकुछ बदल जाएगा.

6- Basant Maheshwari ने जताई Cement सेक्टर में तेज़ी की उम्मीद, बना सकते हैं 'रिटर्न' की ऊंची इमारत

शेयर मार्केट (Share Market) में कुछ सेक्टर्स में पिछले कुछ टाइम से काफी तेजी देखने को मिली है. इस तेजी के दम पर निवेशकों को भारी मुनाफा भी कमाने का मौका भी मिला है. वहीं अब मार्केट में एक और सेक्टर में बुल रन की उम्मीद जताई जा रही है. यह सेक्टर सीमेंट से जुड़ा है. जैसे-जैसे Infrastructure and Construction Sector में ग्रोथ होगी, वैसे-वैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री भी ऊंचाई पर जाएगी. ऐसी उम्मीद मार्केट एक्सपर्ट बसंत माहेश्वरी (Basant Maheshwari) ने जताई है.

7- PAN Card से जुड़ी इस बड़ी गलती पर लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेताया

भारत में PAN Card कई जरूरी दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड की मदद से कई सारे फाइनेंसियल कार्य निपटाए जा सकते हैं. आयकर विभाग के अनुसार स्थायी खाता संख्या (PAN) एक अद्वितीय दस अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनिवार्यता है. हालांकि बहुत से लोग पैन कार्ड (PAN Card) के महत्व को नहीं जानते हैं. पैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिन्हें एक भारतीय के रूप में जानना चाहिए. इन जरूरी विषय में से पैन कार्ड को लेकर एक बात काफी ध्यान में रखी जाती है.

8- Share Market में फिर हावी हो रहे विदेशी निवेशक, अब बाजार में लगा दी तगड़ी रकम

शेयर बाजार (Share Market) एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच रहा है. निवेशक लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं. इस बीच विदेशी निवेशक भी एक बार फिर से मार्केट में खरीद को बढ़ावा दे रहे हैं और अब एक बड़ी अमाउंट विदेशी निवेशकों ने मार्केट में इंवेस्ट कर दी है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस महीने अबतक भारतीय शेयर बाजारों में करीब 5,600 करोड़ रुपये डाले हैं. त्योहारी सीजन में उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में बुनियाद मजबूत होने की वजह से एफपीआई का भारतीय बाजारों के प्रति आकर्षण बढ़ा है.

9- Reliance को इस मामले में हुआ 26249 करोड़ रुपये का फायदा, HDFC को बड़ा नुकसान

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इस बीच कुछ कंपनियां नुकसान में देखने को मिली तो कुछ कंपनियां फायदे में भी हैं. वहीं सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (Market Cap) में बीते सप्ताह 1,33,746.87 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई. सबसे अधिक लाभ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Limited) और इंफोसिस (infosys) रहीं. बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 989.81 अंक या 1.68 प्रतिशत चढ़ गया.

10- Insurance खरीदने वाले हो जाएं अलर्ट, सरकार उठा सकती है बड़ा कदम

देश में कई तरह की बीमा चलन में है. इनमें मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. हालांकि अब वित्त मंत्रालय देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए बीमा कानूनों में बदलाव पर विचार कर रहा है. इनमें न्यूनतम पूंजी की जरूरत को कम करने का प्रस्ताव भी शामिल है. देश में बीमा पहुंच 2019-20 के 3.76 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.20 प्रतिशत हो गई है. यह 11.70 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है. मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी की वजह से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के आधार पर मापी जाने वाली बीमा पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

