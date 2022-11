JEE Main 2023: क्या आप एग्जाम के योग्य हैं? जानिए आयु सीमा, सिलेबस; परीक्षा की तारीख और अन्य डिटेल

JEE Main 2023 All Details: संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आयोजन का इंतजार कर रहे साइंस के स्टूडेंट्स में उत्साह देखा जा सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन भारत में सबसे पॉपुलर लेकिन कठिन परीक्षाओं में से एक है. हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और इसमें शामिल होते हैं. आने वाले साल के लिए एनटीए जल्द ही इस टेस्ट के शेड्यूल की घोषणा कर सकता है. उम्मीद की जा रही है कि एनटीए इस महीने के आखिर तक जेईई मेन 2023 को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है. जो स्टूडेंट B.Tech, B.E, B. Arch और B.Plan कोर्सेज करना चाहते हैं, वे इस परीक्षा के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनटीए इस परीक्षा को दो सेशन में करा सकता है. पहला सेशन बोर्ड परीक्षा से पहले जनवरी के महीने में आयोजित किया जा सकता है और दूसरा सेशन बोर्ड परीक्षा के बाद अप्रैल 2023 में आयोजित किया जा सकता है.

Who can apply for JEE Main 2023?

पिछले ट्रेंड के मुताबिक, जेईई मेन की तैयारी के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है. पिछले साल और इस साल 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो स्टूडेंट इस साल 12वीं कक्षा में हैं, वे भी इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों के लिए आवेदन करने और परीक्षा में बैठने की कोई आयु सीमा नहीं है.

Mode for JEE Main 2023?

पिछले कुछ सालों से जेईई मेन और एडवांस परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती हैं.

Syllabus for JEE Main 2023

पेपर- 1 के लिए जो बी.ई और बी.टेक कोर्सेज के लिए है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स से सवाल पूछे जाते हैं. बी.आर्क और बी.प्लान के लिए स्टूडेंट्स को गणित, और ड्राइंग/प्लानिंग की तैयारी करनी चाहिए. ज्यादा स्पष्टता के लिए एनटीए सिलेबस जारी करेगा. सेशन 1 और 2 की परीक्षाओं के बीच कंफ्यूज न हों. दोनों में से किसी भी सेशन में आपके सबसे ज्यादा नंबर अगले राउंड के लिए माने जाएंगे.

