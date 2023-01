Budget 2023: आप भी बनाना चाहते हैं देश का बजट तो पास करनी होती है ये परीक्षा, जानें पूरी प्रोसेस

How to become IAS: घर का साधारण बजट बनाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं. ऐसे में देश का बजट बनाना कितना कठिन काम होता होगा. क्‍या आप जानते हैं इस बजट को कौन तैयार करता है. अगर आप बजट बनाना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा का पास कर वहां तक पहुंच सकते हैं.