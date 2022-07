CBSE 10th 12th Result: सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट, तुरंत कर लें ये भी चेक, नहीं तो कैसे देख पाएंगे अपने नंबर

CBSE 10th 12th Result 2022 Date And Time: सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.gov.in, cbseresults.nic.in या parikshasangam.cbse.gov.in पर चेक कर पाएंगे. अभी तक रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन चेक कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट चेक करने से पहले भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे जरूरी चीज है रोल नंबर. आप अपना रोल नंबर अपने पास संभालकर रखें और चेक कर लें कि वही रोल नंबर है न जिससे आपने अपने एग्जाम दिए थे. अगर आपके पास अपना रोल नंबर नहीं होगा तो अपने नंबर चेक नहीं कर पाएंगे.

सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में, हर टर्म में 50 फीसदी सिलेबस कवर किया गया था. यह निर्णय COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुईं चुनौतियों को दूर करने के लिए लिया गया था. सीबीएसई ने फाइनल स्कोर कैलकुलेशन के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने पहले कहा था कि हर टर्म का वेटेज बराबर होगा. हालांकि, सीबीएसई ने टर्म 1 की परीक्षा में किसी को भी फेल नहीं किया. फाइनल रिजल्ट टर्म 1, टर्म 2 के औसत और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा.

How to check CBSE Class 10th and 12th Result 2022

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं.

इसके बाद ‘Class X result 2022’ या ‘CBSE Class 12 result 2022’ का रिजल्ट चेक करने के लिंक पर जाएं.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर आदि डालकर सबमिट करें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

