IIT Jodhpur: अब छात्र हिंदी में कर सकेंगे बीटेक की पढ़ाई, इसी सेशन से IIT जोधपुर में शुरू होंगी क्लासेस

IIT Jodhpur Btech Courses In Hindi: अब इंजीनियरिंग करने वाले युवा जल्द ही हिंदी मीडियम से बीटेक की पढ़ाई कर सकेंगे. इससे उन स्टूडेंट्स को काफी सहूलियत मिलेगी, जिन्हें अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कमजोर होने के कारण कॉन्सेप्ट क्लियर करने में परेशानी आती है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई वैसे ही बहुत कठिन होती है, उस पर अंग्रेजी भाषा के कारण कई बच्चों को ज्यादा मुश्किलें होती है. अब आईआईटी जोधपुर (IIT Jodhpur) ने ऐसे छात्रों के लिए नई पहल की है.

IIT जोधपुर में दोनों माध्यम में होगी पढ़ाई

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में बीटेक कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आज इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. आईआईटी जोधपुर से हिंदी मीडियम से बीटेक की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन जेईई एडवांस्ड 2024 स्कोर के आधार पर किया जाएगा.

इसी सत्र से शुरू होंगी क्लासेस

जानकारी के मुताबिक इसी एकेडमिक ईयर से क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी. आईआईटी-जोधपुर में नया सत्र शुरू होने से पहले भाषा प्राथमिकता के आधार पर दो सेक्शन बनाए जाएंगे.

मंत्रालय ने शेयर की पोस्ट

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "शिक्षा मंत्रालय इसे साझा करते हुए प्रसन्न है आईआईटीजोधपुर अब इस शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से बी.टेक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेश किए जाएंगे! यह पहल यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि सभी छात्र उस भाषा में प्रभावी ढंग से सीख सकें जिसमें वे सबसे अधिक सहज हों। निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए दोनों अनुभागों को एक ही प्रशिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। यह आईआईटी जोधपुर में अधिक समावेशी और सहायक शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

The Ministry of Education is pleased to share that iitjodhpur will now offer B. Tech 1st year courses in both Hindi and English, beginning this academic year! This initiative is designed to ensure all students can learn effectively in the language they are most comfortable with.… pic.twitter.com/bF8FpuR7Hg

Ministry of Education (EduMinOfIndia) July 9, 2024