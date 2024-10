चक्रवाती तूफान 'दाना' के चलते टल गई OPSC की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, opsc.gov.in पर आया जरूरी अपडेट

OPSC CSE Prelims 2024 Postponed: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने ओडिशा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 (Odisha Civil Services Prelims) स्थगित कर दिया है, जो 27 अक्टूबर 2024 को निर्धारित थी. ओपीएससी द्वारा परीक्षा पोस्टपोन करने का फैसला चक्रवात दाना के खतरे के कारण लिया गया था. उम्मीदवार आधिकारिक परीक्षा नोटिस ओपीएससी की वेबसाइट opsc.gov.in पर देख सकते हैं.

इसके साथ ही नई परीक्षा तारीखों के संबंध में डिटेल अपडेट जानने के लिए भी वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. आयोग ने परीक्षा स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा की रिवाइज्ड डेट के लिए सात दिनों के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

OPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा

ओपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी साझा करते हुए कहा, "आसन्न चक्रवाती तूफान 'दाना' के मद्देनजर, 2023-24 के विज्ञापन संख्या 20 के अनुसार, 27 अक्टूबर 2024 को निर्धारित ओसीएस प्रारंभिक परीक्षा -2023 को स्थगित कर दिया गया है. ओपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की नई तारीख 7 दिनों के बाद घोषणा की जाएगी.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से ओपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें."

Odisha Civil Services Preliminary Examination - 2023-24 scheduled to be held on October 27 postponed in view of the impending cyclonic storm DANA. The next date for the exam will be notified after 7 days: OPSC pic.twitter.com/l5YWcyTaQl

ANI (@ANI) October 23, 2024