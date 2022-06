Interview Tricky Questions: OK की फुल फॉर्म क्या होती है? पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं

IAS Interview Tricky Questions: यूपीएससी पास करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसे सबसे कठिन एग्जाम में से एक माना जाता है. इसके लिए अलग अलग माध्यम से तैयारी करनी पड़ती है. आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक सवालों के बारे में बता रहे हैं जोकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यह सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जब इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो हम उनके जवाब नहीं दे पाते हैं.

सबसे पहला सवाल है कि अगर एक दीवार को 10 लोगों ने 5 दिन में बनाया है, तो 5 लोगों को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दीवार पहले ही बन चुकी है. आम बोलचाल में रोजाना हम OK शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी. हेलो (Hello) के बाद अंग्रेज़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला शब्द शायद ‘ओके’ (OK) है. दरअसल, OK की एक फुल फॉर्म Objection Killed है. इसके अलावा OK का इस्तेमाल Olla Kalla, Oll Korrect ‘सब ठीक’ के तौर पर इस्तेमाल होता है. अमेरिकन इंग्लिश शब्द Olla Kalla ज्यादातर किसी बात के अप्रूवल, एग्रीमेंट और करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

पासवर्ड को हिन्दी मे क्या कहते है ? यह सवाल अक्सर कई लोगों के सामने आता है और वे यह नही बता पाते कि पासवर्ड को हिन्दी मे क्या बोलते है. तो इसका जवाब है 'गुप्त शब्द' या 'कूटशब्द'. दुनिया भर में मई के पहले सप्ताह के गुरुवार को 'वर्ल्ड पासवर्ड डे' मनाया जाता है. साल 2013 में पासवर्ड डे मनाने का ऐलान किया गया था और इसका उद्देश्य हर साल यूजर्स को बेहतर और मजबूत पासवर्ड बनाने के बारे में जागरूक करना होता है.

