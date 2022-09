Teacher Recruitment 2022: 16472 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती, बस चाहिए इतनी योग्यता; आयु सीमा 40 साल तक

Govt Teacher Vacancy: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) जल्द ही भारत भर के अलग अलग केवी स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वेबसाइट kvsangathan.nic.in के माध्यम से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इन पदों पर भर्ती के लिए आ सकता है नोटिफिकेशन

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर -1942

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (टीजीटी) - 3850

प्राइमरी टीचर (पीआरटी)- 4322

पीआरटी (संगीत) - 230

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (एएसओ) - 243

सीनियर सचिवालय सहायक (एसएसए) - 590

जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) - 652

सब स्टाफ (नियमित) - 4586

स्टेनोग्राफर ग्रेड- I - 9

स्टेनोग्राफर ग्रेड- II - 48

इन पदों पर आयु सीमा की बात करें तो पीजीटीके लिए अधिकतम आयु 40 साल, टीजीटी/ लाइब्रेरियन के लिए अधिकतम आयु 35 साल, पीआरटी के लिए अधिकतम आयु 30 साल रखी जा सकती है. वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

How to Apply for KVS Recruitment 2022?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट kvsangathan.nic.in के माध्यम से निर्देश के अनुसार खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन फॉर्म भरें

जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

आवेदन फीस का भुगतान करें

आवेदन फॉर्म को प्रिंट करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए संभालकर रख लें.

Sarkari School Teacher Bharti 2022: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) के 3120 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2022 है. हालांकि, उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक आवेदन फीस का भुगतान कर सकते हैं. उम्मीदवार jssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आवेदन करते वक्त किसी कैंडिडेट से कोई गलती हो जाती है तो वह 13 से 15 अक्टूबर तक उसे एडमिट कर पाएंगे.

