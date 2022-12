KVS Admission Notification 2023-24: केंद्रीय विद्यालय में कराना है बच्चे का एडमिशन, जानिए किसे मिलता है दाखिला

KVS Admission 2023: एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए केन्द्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म अभी आना बाकी हैं. यदि आप केन्द्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में जानकारी सर्च कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं. यहां, हमने एडमिशन प्रक्रिया के संबंध में सभी जरूरी जानकारी शेयर की हैं. इसमें आवेदन पत्र, योग्यता, आरक्षण, चयन सूची, केवीएस प्रवेश ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में डिटेल शामिल हैं.

Who Can Apply for KVS Admission 2023?

केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के अवसर पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फेज बाई फेज दिए जाते हैं, इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और आखिर में निजी कर्मचारियों के लिए.

KV seats are divided into five categories

पहली वरीयता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वार्ड को दी जाती है.

दूसरी वरीयता आर्मी और एक्स आर्मी मैन चाइल्ड के लिए है.

तीसरा चयन सरकार के कर्मचारियों लिए है

चौथा एकल गर्ल कोटा के लिए.

पांचवां प्राइवेट और सेल्फ एंप्लॉयड के लिए है.

KVS Class 2 Admission Form 2023

यह ऑनलाइन मोड में प्रदान किया जाएगा और इसलिए माता-पिता को एडमिशन फॉर्म के लिए संबंधित स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. फॉर्म की उपलब्धता उस क्लास में खाली सीटों के आधार पर होगी, जिसमें आप सीट लेना चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी.

Kendriya Vidyalaya Online Registration Form 2023

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन जमा की जाएगी जबकि अन्य कक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे.

निर्धारित तारीख को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा.

आवेदन पत्र ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है.

उम्मीदवार या उनके वार्ड संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से मुफ्त में एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

उम्मीदवारों/ अभिभावकों को फॉर्म को पूरी तरह से और सही-सही भरना होगा.

आवेदकों को नोटिफिकेशन में निर्धारित तारीखों के भीतर संबंधित केंद्रीय विद्यालय को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ भरे हुए आवेदन पत्र को भेजना या जमा करना होगा.

आवेदन पत्र जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफाई कॉपी के साथ होना चाहिए.

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र पूरा भरा है. देर से आने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं