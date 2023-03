UPTET 2023: यूपीटीईटी रजिस्ट्रेशन शुरू! जानिए कहां और कैसे कर पाएंगे आवेदन

UPTET 2023 Notification Out Soon: यूपी में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में जल्द ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना (UP Shikshak Bharti) जारी कर दी जाएगी. इसे लेकर खुद बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल जानकारी दी है. लेटेस्ट अपडेट से उम्मीद की जा रही है कि UPTET का नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

प्राइमरी टीचर (कक्षा 1 से 5 तक)

प्राइमरी टीचर बनने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 फीसदी नंबर के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और एनसीटीई / भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से 2 साल का डिप्लोमा (डी.एड). या

ग्रेजुएशन की डिग्री और 2 साल बीटीसी, CT (नर्सरी) / नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) या

विशेष बीटीसी प्रशिक्षण या में स्नातक की डिग्री या

उत्तर प्रदेश में 2 साल और बीसीटी उर्दू विशेष प्रशिक्षण के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बेहद ही जरुरी है, अन्यथा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य नहीं माने जाएंगे. अपर प्राइमरी टीचर (कक्षा 6 से 8 तक)

अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री और बीटीसी या

भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ ग्रेजुएसन की डिग्री और B.Ed/B.Ed विशेष शिक्षा या

कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ इंटरमीडिएट (10+2) और एनसीटीई/ यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 साल बीए/ बीएससीईडी/ बीएएड या

कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ इंटरमीडिएट (10+2) और प्राइमरी एजुकेशन में 4 साल की डिग्री (बी.एल.एड) या

कम से कम 45 फीसदी नंबरों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड डिग्री होनी जरूरी है.