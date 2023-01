Amazing School: दोनों हाथों से एक साथ अलग-अलग भाषाओं में लिख सकते हैं इस स्कूल के बच्चे

Art of Writing With Both Hands: ऐसा माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा स्कूल है जहां ऐसी आर्ट सिखाई जा रही है. यहां के स्टूडेंट्स न केवल दोनों हाथ से लिखते हैं बल्कि उन्हें 5-6 भाषाओं का ज्ञान भी है. स्कूल को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं.