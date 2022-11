Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 06 November 2022

IPS मोहिता और IAS रुशल की कहानी, पति के कहने पर गईं KBC और बन गईं करोड़पति | Click here to Read

जम्मू-कश्मीर कैडर में तैनात आईपीएस मोहिता शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं. हालांकि, पिता की नौकरी के चलते उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था, जिस वजह से उनकी पढ़ाई-लिखाई यहीं पूरी हुई. उनके परिवार से वे पहली सरकारी ऑफिसर हैं. यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी के दौरान उन्हें काफी परेशानी हुई थी क्योंकि उन्हें सही तरीके से गाइड करने वाला कोई भी नहीं था.

पढ़ाई में अगर थोड़ा सा कुछ अलग करना हो तो फिर उसकी फीस काफी ज्यादा हो जाती है कई बार तो उसको वहन करना भी मुश्किल हो जाता है और एडमिशन नहीं ले पाते कई बार टाइमिंग की भी समस्या आ जाती है. आज हम आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप बिलकुल फ्री में कर सकते हैं. इन कोर्सेज को करने के दौरान आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा ही, साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलेगा.

आईएएस टीना और प्रदीव गवांडे अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रहे थे. आज हम आपको बता रहे हैं कि दोनों की इस स्टोरी की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी. दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदली और फिर शादी तक पहुंच गई. आईएएस टीना डाबी और प्रदीप गवांडे की मुलाकात कोविड सेकेंड वेव के दौरान हुई थी. दोनों राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर रहे थे.

आईएएस का एग्जाम दुनिया के सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है, आईएएस बनना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है. लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं. इसके बाद कहीं जाकर सफलता मिलती है, जब अलग अलग जगह से कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तो कई लव स्टोरीज की शुरुआत भी होती है. आज हम आपको एक ऐसे ही IAS-IPS कपल के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्होंने अपने ही बैचमेट से शादी की थी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) दिसंबर और जून परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. यूजीसी नेट 2022 रिजल्ट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in और ntaresults.nic.in पर उपलब्ध है. एनटीए ने पहले ही परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है और प्रतिक्रिया भेजने की विंडो 26 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की गई थी. NTA ने UGC NET चौथे चरण की आंसर की बाद में अलग से जारी की थी, जबकि आपत्ति उठाने के लिए भी अलग से समय दिया.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र (CEPTAM) ने रोजगार समाचार पत्र (05 नवंबर 2022) में और इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी drdo.gov पर व्यवस्थापक और संबद्ध CETPAM 10 (A & A) पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. DRDO CEPTAM आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे जिसके लिए लिंक 07 नवंबर 2022 को उपलब्ध होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 07 दिसंबर 2022 है.

ये हैं हिमाचल प्रशासनिक सेवा की अफसर ओशिन शर्मा (Oshin Sharma).. जो अपने ग्लैमरस लुक और खूबसूरती को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. ओशिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी अच्छी खासी है.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने लिमिट डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन (LDCE) के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर और हेड मास्टर के 4014 पदों पर भर्ती निकाली हैं. जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक और अधिकारी हैं, वे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

