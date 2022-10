Zee News Select: एजुकेशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 October 2022

DM के ड्राइवर का बेटा बन गया SDM, पिता भावुक होकर बोले पत्नी होती तो... | Click here to Read

जब घर का बच्चा अफसर बनता है तो घरवालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. उसके अफसर बनने के साथ ही उनकी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी होती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें एक पिता डीएम के ड्राइवर हैं और बेटा UP PCS पास करके SDM बन गया है.

Delhi Police में इस पुरानी भर्ती को पूरा करने का आदेश, क्या आपने भी दिया था एग्जाम? | Click here to Read

दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया फिर एग्जाम दिया, लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए और बाहर हो गए. अब इसी तरह की एक पुरानी भर्ती के तहत नौकरी देने का आदेश दिया गया है. दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिसंबर, 2017 में सफाईकर्मी, रसोइया, पानी पिलाने, चपरासी सहित 10 ट्रेड में 707 एमटीएस की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे.

UGC NET की आंसर की जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं नंबर बढ़वाने के लिए अप्लाई | Click here to Read

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, NTA ने चरण 4 परीक्षा के लिए UGC NET 2022 आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार जो यूजीसी नेट फेज 4 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in और nta.ac.in से अपनी आंसर की, उत्तर पुस्तिकाएं और पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवार 24 अक्टूबर, 2022 तक यूजीसी नेट आंसर की पर अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं.

UPSSSC ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, ये रहीं पूरी डिटेल | Click here to Read

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी upsssc.gov.in पर जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2021 पास करने वाले उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. उम्मीदवार 21 नवंबर 2022 से 14 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर स्टार है ये IAS-IFS जोड़ी, दोनों को मिली हैं ऐसी जिम्मेदारियां | Click here to Read

यूपीएससी UPSC पास करना इतना आसान नहीं होता है. इस परीक्षा को पास करने के बाद IAS, IPS और IFS बनने का सपना पूरा होता है. लाखों कैंडिडेट्स के बीच से कुछ ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं. इन्हीं में शामिल है सोशल मीडिया सेंसेशन आईएएस अनमोल सागर (IAS Anmol Sagar) और उनकी वाइफ आईएफएस कनिष्का सिंह (IFS Kanishka Singh).

PM मोदी का युवाओं को दिवाली गिफ्ट, 75000 को दिए अपॉइंटमेंट लेटर | Click here to Read

देश में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है. यह रोजगार मेला आज 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किया है. पीएम ने इस मौके पर कहा कि पहले भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे. अब से केंद्र एकसाथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा.

स्मार्टनेस में बॉलीवुड हीरोइंस को भी कर देती हैं फेल, आप खुद ही देख लीजिए PHOTOS | Click here to Read

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विस परीक्षा (Civil Service Exam) देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. इस एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है. लाखों स्टूडेंट्स हर साल इस एग्जाम में सपना लिए शामिल होते हैं लेकिन कुछ के ही हाथ सफलता लगती है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर