Haryana Election: गजब की रईसी है भाई.. हुड्डा के 'कंघी वीडियो' पर सियासी घमासान, BJP ने उठाए सवाल

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी से गर्म हो रहा है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हुड्डा एक मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. जहां उनका एक सहयोगी उनके बालों में कंघी कर रहा है. यह वीडियो महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के नामांकन के दौरान का बताया जा रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर बैठे थे, तो मंच पर अन्य नेता भी उनसे मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान हुड्डा के पीछे खड़े एक PSO ने अपनी जेब से कंघी निकाली और बड़े आराम से उनके बालों में कंघी करने लगे. सबसे हैरानी की बात यह थी कि हुड्डा इस दौरान बड़े आराम से बैठे रहे, जैसे उन्हें इस पर कोई ध्यान ही नहीं था.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इसे लेकर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोग इसे लेकर मजाक उड़ाने लगे. तो वहीं, बीजेपी ने इस वीडियो को एक चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया. हरियाणा बीजेपी ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "गजब की रईसी है भाई, हुड्डा जी ने एक व्यक्ति सिर्फ कंघी करने रखा है."

Bhupinder Singh Hooda is Congress Party's CM candidate from Haryana

He has kept a person just to comb his hair...

Would you like a person like him to cater to your needs & well being ??? pic.twitter.com/qDw3Ek8j5b

