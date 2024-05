Mani Shankar Aiyar News: 1962 में चीन का... चुनाव के बीच मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए पैदा की नई मुसीबत

India China War: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर फिर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिस पर पार्टी को सफाई देनी पड़ी है. दरअसल, अय्यर ने 1962 में चीन के आक्रमण के लिए गलती से ‘कथित’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया. अंग्रेजी में कथित के लिए Allegedly शब्द का इस्तेमाल होता है. आमतौर पर जब किसी बात या घटना पर संदेह हो, पुष्टि न हो सके, किसी के दावे के आधार पर कुछ कहना हो तो लोग या मीडिया रिपोर्ट में 'कथित तौर पर' लिखा या कहा जाता है. भारत-चीन युद्ध को लेकर अय्यर की टिप्पणी से भाजपा भड़क गई. विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया और मणिशंकर को माफी भी मांगनी पड़ी.

भाजपा ने मणिशंकर की टिप्पणी पर निशाना साधा. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान 1962 में चीनी आक्रमण को ‘कथित’ बताया. यह रिवीजनिज्म (संशोधनवाद, खासकर पॉलिसी को लेकर) का एक निर्लज्ज प्रयास है.’

भाजपा ने कांग्रेस को सुना दिया

उन्होंने आरोप लगाया, ‘नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया, राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसे लिए और चीनी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की. उनके आधार पर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया, जिससे एमएसएमई को नुकसान पहुंचा और अब कांग्रेस नेता अय्यर चीनी आक्रमण पर लीपा-पोती करना चाहते हैं, जिसके बाद से चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है.’

#WATCH | Delhi: At the book launch of 'Nehru's First Recruits', Congress leader Mani Shankar Aiyar says, "... In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Tawang fell, the foreign service exams began in London. When they were over, the newspapers used to… pic.twitter.com/BiNnvayyqr

— ANI (@ANI) May 28, 2024