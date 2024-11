Maharashtra Election: महिलाओं को 3000 रुपये महीने.. किसानों का कर्ज माफ, कांग्रेस ने महाराष्ट्र को दी 5 चुनावी गारंटी

Maharashtra Election Congress Guarantees: महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने पांच प्रमुख गारंटी की घोषणा की है. जिनमें महिलाओं और किसानों को खास लाभ दिया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा बताते हुए जनता को संबोधित किया. शिवसेना (यूबीटी) ने भी अपनी ओर से कुछ गारंटी का ऐलान किया है, जिसमें राज्य की जनता को आर्थिक राहत देने का वादा किया गया है.

महिलाओं के लिए 'महालक्ष्मी योजना' का ऐलान

कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 'महालक्ष्मी योजना' का ऐलान किया. जिसके तहत हर महीने 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और महिलाओं और लड़कियों के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी. किसानों को राहत देने के लिए कांग्रेस ने 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की गारंटी दी है.

#MaharashtraAssemblyElection | Congress announces 5 guarantees for Maharashtra- Rs 3000 per month to women and free bus travel for women and girls under Mahalakshmi Yojana. Loan waiver of up to Rs 3 lakh to farmers and incentive of Rs 50,000 for regular loan repayment. Will… pic.twitter.com/YmOTj2uGOr

— ANI (@ANI) November 6, 2024