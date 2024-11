PM Modi Speech: कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, दुनिया की कोई ताकत... PM मोदी के ललकारने का ये अंदाज देखिए

Pm Modi Slams Congress: महाराष्ट्र विधानसभ चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद भाजपा का जोश हाई है. महाराष्ट्र ही नहीं देश के यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे अलग-अलग राज्यों में हुए उपचुनाव में भी भाजपा और एनडीएन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस को ललकारा भी.

भाजपा और एनडीए का शानदार प्रदर्शन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है. उपचुनावों में भी भाजपा और एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत

पीएम मोदी ने कहा, "महाराष्ट्र में विकासवाद और सुशासन की जीत हुई है. सच्चे सामाजिक न्याय ने बाजी मारी है." उन्होंने इसे परिवारवाद और निगेटिव पॉलिटिक्स की हार बताया. यह लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन ने महाराष्ट्र में जीत दर्ज की है.

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, "Congress made laws for appeasement. They did not even care about the Supreme Court's order. An example of this is the Waqf Board. The people of Delhi will be surprised. The situation was that before leaving the government in 2014, these… pic.twitter.com/f7uc3WEePu

— ANI (@ANI) November 23, 2024