Wayanad By-Election: LDF पर नरम और BJP पर गरम! 'वायनाड' फतह करने के लिए कांग्रेस की रणनीति, क्या भाई राहुल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी प्रियंका वाड्रा?

Priyanka Gandhi Vadra Wayanad by-election News: केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव कई मायनों में खास हो गया है. इस सीट के जरिए नेहरू-गांधी परिवार का एक और मेंबर चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं. राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर कांग्रेस ने जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा है. वहीं बीजेपी ने पूर्व पार्षद नव्या हरिदास और एलडीएफ ने सत्यन मोकेरी को टिकट दिया है. प्रियंका गांधी ने आज रविवार को वायनाड में रैली कर मोदी सरकार पर निशाना साधा.

'मोदी सरकार केवल बिजनेसमैन दोस्तों के लिए कर रही काम'

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मोदी जी की सरकार सिर्फ अपने बड़े बिजनेसमैन दोस्तों के लिए काम करती है. उनका मकसद आपको बेहतर जिंदगी देना नहीं है. नई नौकरियां ढूंढना नहीं है. यह बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा पहल और कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नहीं है. यह केवल किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए है और वे साधन आपको विभाजित कर रहे हैं, क्रोध फैला रहे हैं, आपके बीच नफरत फैला रहे हैं..."

