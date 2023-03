शादी के हो चुके 19 साल फिर भी मां नहीं बन पाई ये एक्ट्रेस, सालों बाद खुद बताई थी चौंकाने वाली वजह

Ayesha Jhulka Then And Now: 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में अपने टैलेंट का डंका बजाया जिनमें से एक थीं आयेशा जुल्का (Ayesha Jhulka). आयेशा ने कुर्बान, खिलाडी, जो जीता वही सिकंदर, मासूम जैसी हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े एक्टर्स के साथ भी कई फिल्मों में काम किया. अपने अच्छे खासे फिल्मी करियर को छोड़कर आयेशा गुमनाम हो गई थीं और उन्होंने बॉलीवुड को भी छोड़ दिया था. दरअसल, आयेशा ने शादी कर ली थी और फिर अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हो गई थीं.

आपको बता दें कि आयेशा की शादी को 19 साल हो चुके हैं लेकिन वह मां नहीं बनीं. एक इंटरव्यू में आयेशा ने इसकी वजह भी बताई थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कभी शादी ही नहीं करना चाहती थीं लेकिन जब उनकी मुलाकात समीर वाशी से हुई तो उनका इरादा बदला और उन्होंने अपना घर बसा लिया. बता दें कि समीर पेशे से बिजनेसमैन हैं. शादी के बाद आयेशा ने अपने मां न बनने के फैसले पर खुलकर बात की थी. इस वजह से नहीं बनीं मां उन्होंने कहा था, मेरी समीर से कोई जान पहचान नहीं थी लेकिन मेरी मां और बहन एक मेडिटेशन सेंटर में समीर से मिली थीं. उन्हें लगा था कि समीर मेरे लिए अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे. मेरे पिछले रिलेशनशिप कुछ खास अच्छे थे इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी फिर मैं भी समीर से मिली तो हमारी ट्यूनिंग जम गई और हमने शादी कर ली. मैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी और ये फैसला मैंने समीर को भी बताया तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं हुई. समीर से शादी के बाद मैंने गुजरात के दो गांवों में रहने वाले 160 बच्चों की देखरेख का जिम्मा उठाया. जब भी मुझे उनके साथ वक्त बिताने का मन होता है मैं वहीं चली जाती हूं. इस तरह मुझे बच्चों की कमी भी नहीं खलती है.