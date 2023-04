टॉपलेस फोटोशूट से लेकर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक, ऐसी थी Mamta Kulkarni की लाइफ

Mamta Kulkarni Then And Now: ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) का नाम 90 के दौर की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में लिया जाता है. ममता ने अपने दौर में ना सिर्फ एक से बढ़कर एक चर्चित फिल्मों में काम किया था बल्कि वे तीनों खान, सलमान खान (Salman Khan), शाहरुख़ खान (Shah Rukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) के साथ भी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. ममता कुलकर्णी की चर्चित फिल्मों में करण अर्जुन, बाजी, नसीब और आशिक आवारा आदि शामिल हैं. बहरहाल, आज हम आपको बताएंगे कि ममता कुलकर्णी जो अपने समय की चर्चित एक्ट्रेस थीं अचानक क्यों फिल्मों से दूर होती चली गईं ? और क्या है ममता कुलकर्णी से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी…

टॉपलेस फोटोशूट से मचाई थी सनसनी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ममता कुलकर्णी ने अपने करियर के पीक पर एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवा लिया था. इस फोटोशूट ने ममता कुलकर्णी को जहां खूब सुर्खियां में ला खड़ा किया था वहीं, उनकी आलोचना भी हुई थी. हालांकि, यह सिर्फ इकलौता ऐसा मामला नहीं था जब ममता का नाम किसी कंट्रोवर्सी में आया हो ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन विक्की गोस्वामी से शादी करने के फैसले ने भी ममता को विवादों में ला दिया था. ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी ममता कुलकर्णी ने साल 2002 में ड्रग माफिया विक्की से सीक्रेट शादी कर ली थी. शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और पति के साथ चुपचाप केन्या शिफ्ट हो गईं थीं. हालांकि, ममता का नाम तब सामने आया जब ड्रग तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में विक्की का नाम आया था. इस ड्रग तस्करी की आंच ममता तक भी पहुंची थी लेकिन एक्ट्रेस ने इसमें हाथ होने से मना कर दिया था. बहरहाल, आज से कुछ सालों पहले अपनी बायोग्राफी इवेंट में पहुंचीं ममता ने ऐसा दावा किया था कि वे साध्वी बन चुकी हैं.