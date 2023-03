खूबसूरत दिखने की चाहत में हुआ बंटाधार, बर्बाद हुई इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी!

Koena Mitra Then And Now: कोएना मित्रा की लाइफ में एक समय सबकुछ ठीक चल रहा था. हालांकि और अधिक सुंदर दिखने की चाहत में एक्ट्रेस ने एक सर्जरी करवा ली थी और यही उनके जी का जंजाल बन गई थी.