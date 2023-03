'राम तेरी गंगा मैली' के बोल्ड सीन पर Mandakini ने 37 साल बाद खोली जुबान, खड़े हो गए थे सबके कान

Mandakini Then And Now: 90 के दशक की एक्ट्रेस मंदाकिनी (Mandakini) अपनी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली (Ram Teri Ganga Maili) में अपने बोल्ड और सेंसुअस सीन्स के लिए जानी जाती हैं. यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और इसके बाद मंदाकिनी का करियर चमक उठा था. मंदाकिनी ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में दो सीन्स के जरिए सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. एक सीन था जिसमें उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने झरने के नीचे नहाते हुए दिखाया गया था. वहीं दूसरे सीन में उन्हें बच्चे को ब्रेस्टफ्रीडिंग करवाते हुए दिखाया गया था. इन दोनों ही सीन्स में अंग प्रदर्शन के चलते मंदाकिनी को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी.

इस आलोचना पर मंदाकिनी ने 37 साल बाद 2022 में चुप्पी तोड़ी थी और कहा था, पहली बात तो बता दूं कि वो ब्रेस्टफीडिंग सीन नहीं था, उसे ऐसे दिखाया गया था कि वो लगे कि मैं ब्रेस्टफीड करा रही हूं. अगर मैं बताने लग जाऊं कि वो कैसे शूट हुआ था तो ये काफी लंबी बात हो जाएगी. आपने सीन में जो क्लीवेज देखा वो देखने में ये बहुत ज्यादा लग रहा था लेकिन इसे तकनीक की मदद से शूट किया गया था. आजकल के जमाने में जो स्किन शो यानि अंग प्रदर्शन हो रहा है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं था. हम तो उस जमाने में इसके बारे में बात तक नहीं करते थे. ये सब सीन प्योर थे आजकल सबकुछ सेक्सुअलिटी के लिए है. बता दें कि मंदाकिनी ने इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिर अचानक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी. 1996 में आई फिल्म जोरदार उनकी आखिरी फिल्म थी. इसके बाद मंदाकिनी ने डॉक्टर रिनपोचे ठाकुर से शादी कर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था. अपने करियर में मंदाकिनी उस समय और विवादों में फंस गई थीं जब उनकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ फोटो वायरल हुई थी.