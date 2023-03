35 साल पहले Salman Khan की पहली फिल्म में दिखी थी ये हीरोइन, अब गुमनामी में यहां गुजार रही है जिंदगी!

Renu Arya Then And Now: फिल्म इंडस्ट्री में लक आजमाने के लिए कई लोग आते हैं. इनमें से कुछ फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब होते हैं और लंबा सफर तय करके कई फिल्मों में नजर आते हैं जबकि कुछ चंद फिल्मों के बाद ही गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं. इनमें से एक नाम है रेनू आर्या (Renu Arya) का. आप रेनू को शायद नाम से न पहचानें लेकिन अगर आपने फिल्म बीवी हो तो ऐसी देखी होगी तो आपको उनका चेहरा जरुर याद होगा. ये फिल्म सलमान खान (Salman Khan) की डेब्यू फिल्म थी जिसमें रेनू उनकी हीरोइन के रूप में नजर आई थीं. इस फिल्म से दोनों ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.ये दोनों ही उस समय इंडस्ट्री के फ्रेश फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे.